Il colore delle vesti di Babbo Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colore delle vesti di Babbo Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROSSO

Significato/Curiosita : Il colore delle vesti di babbo natale

babbo natale è un personaggio presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in giappone e in altre parti dell'asia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rosso (disambigua). il rosso è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con colore; delle; vesti; babbo; natale; Un colore dell incarnato; Di colore grigio chiaro; Vivace colore rosso; colore lunare; L inizio delle danze; Non manca nei filmini delle videocamere; Il mese delle ferie; Lo è la faccia inferiore delle foglie dei lamponi; Lo sono i muri rivesti ti di uno strato di malta; Si toglie... per vesti rsi; Rivesti re con isolanti; Raymond che ha creato l investi gatore Philip Marlowe; Chiama zia la sorella del babbo ; Sono diverse nel babbo ; Il mezzo di trasporto di babbo Natale; Su alcuni documenti indica il nome del babbo ; Il mezzo di trasporto di Babbo natale ; La città natale dello scrittore Verne; L Ebenezer protagonista del Canto di natale ; Le Christmas che si cantano a natale negli USA; Cerca nelle Definizioni