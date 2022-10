Città colombiana che ricorda un illegale cartello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città colombiana che ricorda un illegale cartello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEDELLIN

Significato/Curiosita : Citta colombiana che ricorda un illegale cartello

- 1989); cartello di juárez; cartello di sinaloa; cartello di sonora; cartello di tijuana; cartello del golfo; cartello los zetas; cartello los negros;...

Cercando altri significati, vedi medellín (disambigua). medellín (pronuncia spagnola: [meðe'in]; in passato in italiano medellino) è un comune colombiano, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

