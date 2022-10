Lo è ciascun telefono senza filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è ciascun telefono senza filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORDLESS

Significato/Curiosita : Lo e ciascun telefono senza filo

Altri significati, vedi telefono (disambigua). il telefono (dal greco antico: te-, tele-, «lontano» e f, phon, «voce») è un dispositivo di telecomunicazione...

Il termine cordless (dall'inglese "senza cavi") è usato comunemente per identificare le tecnologie di trasmissione che fanno uso di telefoni senza fili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Il termine cordless (dall'inglese "senza cavi") è usato comunemente per identificare le tecnologie di trasmissione che fanno uso di telefoni senza fili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con ciascun; telefono; senza; filo; ciascun o di essi si lega a uno specifico antigene; ciascun o è tenuto a dar conto delle proprie; L ambiente ristretto in cui ciascun o si muove; Le terre di ciascun o; Una card nel telefono ; Si dice per rispondere al telefono ; Gioco pieno di sussurri: telefono __; Una cimice messa nel telefono ; senza far rumore; Il filtro... senza filo; Area dove i cani possono essere lasciati liberi e senza guinzaglio; Mela senza pari; Il filtro... senza filo ; Per filo e per segno; Iniziali di Kant, il filo sofo; La frase latina in cui è racchiusa la filo sofia di Cartesio;