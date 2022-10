Chi lo lancia è proprio in grave pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo lancia è proprio in grave pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SOS

Significato/Curiosita : Chi lo lancia e proprio in grave pericolo

Commesse esclusivamente da lui, e all'interno della propria area di rigore; sono le seguenti: trattenere il pallone in proprio possesso per oltre 6 secondi;...

sos è la sequenza di tre lettere che normalmente descrive il segnale universale...

