Li fa chi corre in pista - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : GIRI

Significato/Curiosita : Li fa chi corre in pista

Si corre su pista e fa parte del programma olimpico. gli atleti partono in massa, non hanno vincoli di corsia e devono effettuare 25 giri di pista. gli...

Cercando altri significati, vedi revolutions per minute. i giri al minuto (indicati con giri/min o rpm) (dall'inglese revolutions per minute o dall'italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

