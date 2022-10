Un celebre quadro di Delacroix - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un celebre quadro di Delacroix. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : LA MORTE DI SARDANAPALO

Significato/Curiosita : Un celebre quadro di delacroix

Eugène delacroix, più semplicemente noto come eugène delacroix (charenton-saint-maurice, 26 aprile 1798 – parigi, 13 agosto 1863), è stato un artista...

la morte di sardanapalo (la mort de sardanapale) è un dipinto a olio su tela (395×425 cm) del pittore francese eugène delacroix, realizzato nel 1827 e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

