Il carrozzino a lato di certe motociclette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il carrozzino a lato di certe motociclette.



Soluzione 7 lettere : SIDECAR

Significato/Curiosita : Il carrozzino a lato di certe motociclette

Vietare alcune manovre o limitare il transito di certe tipologie di veicoli. i segnali di divieto hanno la forma di un cerchio con bordo rosso e sfondo...

"sidecar" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sidecar (disambigua). la motocarrozzetta (conosciuta anche in lingua inglese: sidecar)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

