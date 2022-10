Carrello per movimentare i bancali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carrello per movimentare i bancali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRANSPALLET

Significato/Curiosita : Carrello per movimentare i bancali

Spessori alla base e fornite di apposite feritoie per poter essere sollevate (inforcate) con i carrelli elevatori. ben presto ci si accorse che l'utilizzo...

Il transpallet è un mezzo lavorativo ideato per lo spostamento delle merci presenti sui pallet (chiamati tradizionalmente, in lingua italiana, pedane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con carrello; movimentare; bancali; Un carrello per sollevare la merce; carrello di auto; Nei ristoranti vengono presentati su un carrello ; carrello elevatore a motore per pallet; Bancale in legno per movimentare le merci; Il bancale in legno impiegato per movimentare merci; Cerca nelle Definizioni