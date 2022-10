La capitale dell Australia Occidentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale dell Australia Occidentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PERTH

Significato/Curiosita : La capitale dell australia occidentale

Vedi australia (disambigua). coordinate: 28°s 137°e / 28°s 137°e-28; 137 l'australia (pronuncia italiana /au'stralja/; in inglese: australia, pronuncia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi perth (disambigua). perth (ipa ['p]) è la capitale dell'australia occidentale. è la quarta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

