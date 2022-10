La capitale con la Città proibita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale con la Città proibita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PECHINO

Significato/Curiosita : La capitale con la citta proibita

Stai cercando l'omonimo film, vedi la città proibita. la città proibita (cinese: s, zijìnchéngp, letteralmente "città purpurea") è stata il palazzo imperiale...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima razza di anatra, vedi pechino (anatra). pechino (afi: /pe'kino/; in cinese s, beijingp, letteralmente "capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

