La campagna di Legambiente per il controllo dei mari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La campagna di Legambiente per il controllo dei mari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GOLETTA VERDE

Significato/Curiosita : La campagna di legambiente per il controllo dei mari

Ambientalista e politico italiano, presidente onorario di legambiente ed esponente del partito democratico. figlio di insegnanti, ha vissuto fino a undici anni a...

Qualità ambientale lungo le coste e nelle città, come goletta verde, goletta dei laghi, treno verde e altre; attività di volontariato spiagge pulite e puliamo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

