Il cadavere dell animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cadavere dell animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAROGNA

Significato/Curiosita : Il cadavere dell animale

Corpo post mortem di un cadavere ricade nell'ambito della medicina legale. il termine italiano cadavere, dal latino cadaver, potrebbe essere correlato...

