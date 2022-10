Lo è il bocciolo appena aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il bocciolo appena aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISCHIUSO

Significato/Curiosita : Lo e il bocciolo appena aperto

Dell'olio di oliva e, in misura minore, per l'impiego diretto nell'alimentazione. a causa del sapore amaro dovuto al contenuto in polifenoli appena raccolte, l'uso...

Curato da mediaset, che ne ha modificato il titolo in un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per rina per le prime tre serie, trasmettendone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con bocciolo; appena; aperto; Il bocciolo nella salsa tonnata; La lana appena tosata; Un soldato appena arruolato; appena più grande del bilocale; appena divenuta genitrice; Luogo all aperto con banchi di frutta e verdura; Vi si recita all aperto ; Un pericolo che gli esploratori polari corrono stando all aperto ; Fuoco acceso all aperto ; Cerca nelle Definizioni