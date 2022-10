Bisogna averne molto nelle faccende spinose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bisogna averne molto nelle faccende spinose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TATTO

Significato/Curiosita : Bisogna averne molto nelle faccende spinose

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tatto (disambigua). il tatto (o sensibilità tattile) rende l'uomo e gli animali capaci di rilevare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

bisogna ridurla in città; bisogna giustificarla; Per stringerli bisogna essere almeno in due; bisogna essere cauti nel formularla; Si può averne di brillanti; Uomini delle caverne ; Antichi come gli uomini delle caverne ; La condanna penale non deve averne nessuno; molto elevati; molto famose; molto grasso; Varietà di pesca con la polpa molto compatta; Attraggono nelle librerie; Gli animali... presenti nelle aziende agricole; Possono essere strapieni nelle ore di punta; Precede Sun. nelle date degli Inglesi; Pensa alle faccende domestiche; Accudiscono alle faccende domestiche; Giovane addetto alle faccende più semplici; Come le faccende pressanti; Aiuole spinose ; Aiuole... spinose ; La patata delle situazioni spinose ; Ispide, spinose ;