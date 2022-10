La fa la birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fa la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inoltre la casa coperta di scritte riprende la scena del segmento the shinning (la paura fa novanta v), quando homer confessa a marge che, senza birra e tivù...

Significati, vedi schiuma (disambigua). una schiuma è una dispersione di un gas in un mezzo liquido, solido o gel. si parla in particolare di schiuma liquida nel...