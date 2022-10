Avvia all università - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvia all università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LICEO

Significato/Curiosita : Avvia all universita

Ottobre 1970 si avvia l'insegnamento della medicina e della chirurgia. il 18 gennaio 1971 le viene riconosciuto lo status di università statale, che le...

liceo, dal greco e o , può riferirsi a: liceo – tipo di scuola secondaria in diversi paesi; liceo nel sistema scolastico italiano liceo nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con avvia; università; In TV, Fonzie lo avvia va con un colpetto ing; Il pm ne apre uno quando avvia un indagine; Accesi, avvia ti; Insegnare ma anche avvia re pratiche; È magnifico... all università ; Numeri di riconoscimento all università ; Chi insegna a scuola o all università ; Nelle università c è quello accademico;