È attaccato al muscolo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : TENDINE

Significato/Curiosita : E attaccato al muscolo

Costituiti da epitelio, ma hanno alcune fibre muscolari al loro interno, vale a dire il muscolo vocalico che stringe la parte anteriore del legamento vicino...

Migliorano la capacità di scivolamento dei tendini. oltre alle patologie del tendine, le stesse guaine tendinee, essendo membrane sinoviali a tutti gli effetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

