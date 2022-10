Un arma femminile che disarma gli uomini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arma femminile che disarma gli uomini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un arma femminile che disarma gli uomini

Regolamentazioni cui soggiacevano gli uomini in divisa, primo fra tutti appunto la rigida concatenazione gerarchica. la distinzione di un apposito corpo di polizia...

Si dimena nel tip-tap, gli occhi in tralice ti cercano con maliziosa civetteria. adesso, in alle frontiere dell'india, con quel gonnellino corto, è davvero...