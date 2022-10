Arma che s imbraccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma che s imbraccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MITRA

Significato/Curiosita : Arma che s imbraccia

Tamburo, che si erano comunque rivelati inadatti alle operazioni belliche[senza fonte]. venne impiegato durante la seconda guerra mondiale come arma per gli...

mitra è una divinità dell'induismo e della religione persiana e anche un dio ellenistico e romano, che fu adorato nelle religioni misteriche dal i secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

