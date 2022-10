Si aprono per far luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aprono per far luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCHIESTE

Significato/Curiosita : Si aprono per far luce

Della terza puntata della 17° edizione di ballando con le stelle, i maestri aprono la serata danzando sulle note di sarà perché ti amo. angela brambati: voce...

Seconda serie, "le nuove inchieste del commissario maigret", ebbe un ascolto medio di 13,5 milioni; la terza, "le inchieste del commissario maigret",... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con aprono; luce; Si aprono all inizio del conflitto; aprono anzitempo; Si aprono scorrendo; Si aprono per cambiare aria; Dà luce alla casa; Anno luce ; Un improvviso sprazzo di luce ; Metallo grigio luce nte;