Si applica su pavimenti di scuole e ospedali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si applica su pavimenti di scuole e ospedali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LINOLEUM

Significato/Curiosita : Si applica su pavimenti di scuole e ospedali

scuole anche per gli adulti, si costruirono nuovi ospedali e le città furono obbligate a provvedersi di medici e di farmacie. all'epoca del regno di caterina...

Disambiguazione – se stai cercando l'ep dei pain of salvation, vedi linoleum (ep). il linoleum è un tipo di pavimento resiliente e riciclabile, composto da materie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con applica; pavimenti; scuole; ospedali; Advanced Business applica tion Programming; Li applica la banca ai prestiti; Si applica sulle ferite; Li applica no i dentisti; Per pulire i pavimenti ; Pareti o pavimenti composti di tavole di legno; Si dà ai pavimenti ; Lucida i pavimenti cera; Fine delle scuole ; scuole superiori che preparano agli studi universitari; Le scuole primarie ne hanno cinque; scuole materne; Luoghi di accoglienza per degenti negli ospedali ; Lavora in cliniche e ospedali ; Un tempo, il ministero degli ospedali ; Il ministero degli ospedali ; Cerca nelle Definizioni