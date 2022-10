Antonella popolare attrice degli Anni 50 e 60 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antonella popolare attrice degli Anni 50 e 60. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUALDI

Significato/Curiosita : Antonella popolare attrice degli anni 50 e 60

Quasi 60 anni, ancora in ottima forma e inguainata di rosso, ballò la tarantella guadagnandosi una candidatura al golden globe per la miglior attrice non...

Antonella lualdi, nome d'arte di antonietta de pascale (beirut, 6 luglio 1931), è un'attrice e cantante italiana. antonella lualdi nasce a beirut, in libano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

