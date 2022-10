L animale che ci ricorda gli addominali scolpiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale che ci ricorda gli addominali scolpiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TARTARUGA

Significato/Curiosita : L animale che ci ricorda gli addominali scolpiti

Molto distanti, come testimoniano, per esempio, gli ingressi di alcuni castelli federiciani: i leoni scolpiti nel settentrionale castello dell'imperatore...

tartarughe, in riferimento a specie marine, e testuggini, per indicare specie terrestri e d'acqua dolce. nel linguaggio comune il termine tartaruga indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con animale; ricorda; addominali; scolpiti; Il cadavere dell animale ; animale dal muso aguzzo; animale come il macaco; Vorace come un... animale ; ricorda la principessa di un operetta di Kálmán; ricorda no i compiti da fare; Il logo di Google che muta per ricorda re date o eventi; ricorda no una storica sconfitta romana; Tipo di pane... con gli addominali scolpiti; L animale degli addominali scolpiti; Un animale che ricorda gli addominali ; Prominenze addominali ; Stampati, scolpiti nella memoria; Tipo di pane... con gli addominali scolpiti ; L animale degli addominali scolpiti ; Il monte dei presidenti USA scolpiti nella roccia; Cerca nelle Definizioni