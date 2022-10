In America vietava l uso degli alcoolici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In America vietava l uso degli alcoolici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : PROIBIZIONISMO

Significato/Curiosita : In america vietava l uso degli alcoolici

Discepoli di adottare una dieta vegetariana, di astenersi dall'uso di sostanze stupefacenti e di alcoolici, e condurre uno stile di vita improntato alla purezza...

proibizionismo di tutte le sostanze classificabili come droga, vedi proibizionismo delle droghe. disambiguazione – se stai cercando il proibizionismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con america; vietava; degli; alcoolici; Monete sudamerica ne; america ni di Ottawa; Confini d america ; Popolazione indigena delle coste artiche dell america ; Il proibizionismo li vietava ; Il proibizionismo vietava quella degli alcoolici; Lo vietava il proibizionismo; Precede Sun. nelle date degli Inglesi; Antonella popolare attrice degli Anni 50 e 60; Il Louvre degli Spagnoli; Titolo degli antichi principi di Valacchia e Moldavia; Il proibizionismo vietava quella degli alcoolici ; Rifiuta di bere alcoolici ; Cerca nelle Definizioni