Un alzata d ingegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alzata d ingegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENSATA

Significato/Curiosita : Un alzata d ingegno

Posto sul sagrato della chiesa fino all'altare maggiore e viceversa. l'"ingegno" di san felice in piazza invece prevedeva un'apertura rotonda che improvvisamente...

A volte una bella pensata è il secondo romanzo dell'autore americano ken kesey, uscito negli stati uniti nel 1964 e pubblicato per la prima volta in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

