Altro nome dell ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome dell ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NOSOCOMIO

Significato/Curiosita : Altro nome dell ospedale

Giovanni calibita alla tiberina, trasferendovi l'ospedale di piazza di pietra, che prese il nome di ospedale di s. giovanni calibita. egli introdusse innovazioni...

Hospitalia erano chiamate le stanze destinate agli ospiti), altresì detto nosocomio (dal greco s, nósos, "malattia" e µe, komeîn, "curare"), è un'istituzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con altro; nome; dell; ospedale; altro nome della teresina; Può esserlo un danno che si associa a un altro ; Un altro nome dell alcol metilico; L un con l altro ; Il nome di Welles; Altro nome della teresina; Il nome della compianta antropologa romana Magli; Precede chi nel nome di un arte marziale; Formavano una dell e corporazioni di Firenze 8 Lettere; La semi-ogiva propria dell e costruzioni gotiche; II... rovescio dell a beghina; Un... cattivone dell e favole; Le religiose che assistevano i malati in ospedale ; In mezzo all ospedale ; Un alternativa all ospedale ; Ci assistono in ospedale ; Cerca nelle Definizioni