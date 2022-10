È d aiuto alla respirazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È d aiuto alla respirazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : VENTILAZIONE POLMONARE

Significato/Curiosita : E d aiuto alla respirazione

Instauratosi questo tipo di respirazione ha un carattere intermittente (soprattutto notturno) e si tratta più frequentemente di una respirazione oro-nasale, poiché...

Altri significati, vedi respiro (disambigua). la ventilazione (più propriamente ventilazione polmonare), comunemente detta respirazione, è quella funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

