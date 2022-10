Aiuta a inghiottire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta a inghiottire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALIVA

Significato/Curiosita : Aiuta a inghiottire

Paralisi del sistema nervoso che comincia dalla gola con grandi difficoltà a inghiottire, poi si estende ai muscoli delle gambe e sale fino al torace paralizzando...

Vedi saliva (disambigua). disambiguazione – "bava" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bava (disambigua). con il termine saliva si indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con aiuta; inghiottire; aiuta a non cadere; aiuta a far carriera; aiuta no chi compra; aiuta a fare centro; inghiottire , trangugiare; inghiottire , mandar giù; Cerca nelle Definizioni