L agrume che può essere tarocco, moro o navel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L agrume che può essere tarocco, moro o navel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARANCIA

Significato/Curiosita : L agrume che puo essere tarocco, moro o navel

Comune, navelina, washington navel, ecc.), altri a polpa rossa per via dei pigmenti antocianici in essi contenuti (moro, tarocco, sanguinello), alcuni più...

Cercando il romanzo del 1962 scritto da anthony burgess, vedi arancia meccanica (romanzo). arancia meccanica (a clockwork orange) è un film del 1971 scritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con agrume; essere; tarocco; moro; navel; L agrume meno aspro; agrume che si affetta; agrume endemico e tipico della Sardegna; agrume noto anche come mandarino cinese; Possono essere strapieni nelle ore di punta; Dopo essere fiorita, muore; Area dove i cani possono essere lasciati liberi e senza guinzaglio; Può essere tonic o fizz; Fuji : mela = tarocco : x; Può essere un tarocco ; Una sanguigna è il tarocco ; Quella clamoro sa è una piazzata; Clamoro se conseguenze; Stridii metallici, tipici dei... fantasmi rumoro si; Un giocattolo rumoro so per neonati; La navel che si sbuccia; Una da tavola: la Washington navel di Ribera; Cerca nelle Definizioni