Agiscono in modo meccanico - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : AUTOMI

Significato/Curiosita : Agiscono in modo meccanico

La frizione è un organo meccanico che ha la funzione di connettere a comando due alberi per permettere o meno ed eventualmente modulare la trasmissione...

Gli automi sono deterministici, ovvero dato uno stato ed un simbolo in ingresso è possibile una sola transizione. esistono comunque anche automi non deterministici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

