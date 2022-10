Affrontano piste nere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affrontano piste nere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIATORI

Significato/Curiosita : Affrontano piste nere

2020 (archiviato dall'url originale il 14 giugno 2019). ^ piste ciclabili di roma, su piste-ciclabili.com. url consultato il 4 marzo 2020 (archiviato...

Uso gli sci per la caccia e per il divertimento e la competizione e gli sciatori si servivano di un bastone per spingersi sulla neve. con gli sci si possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con affrontano; piste; nere; Si affrontano per sport; affrontano con violenza le loro vittime per rapinarle; L affrontano gli sciatori; affrontano con coraggio le situazioni più rischiose; Corre su piste gelide; Si calzano su piste innevate; In fondo alle piste ; Percorre piste verdi, blu, rosse e nere; Lo e in genere il poeta; Fabbricano recipienti da tenere in cantina; Credere, ritenere ; La Venere dell antico Egitto; Cerca nelle Definizioni