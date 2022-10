Un aereo a reazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aereo a reazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVIOGETTO

Significato/Curiosita : Un aereo a reazione

un aereo a reazione, detto anche aereo a getto, aviogetto o anche solamente getto (in inglese jet plane), è un aeroplano spinto da un motore a reazione...

Altre definizioni con aereo; reazione; Guida l aereo senza intervento umano; Un apparecchio come l aereo ; Guidare un aereo ; Il momento in cui l aereo si alza in volo; reazione chimica che avviene con l ossidazione; Una creazione di Altan; Ricreazione , relax; Sostanza che in una reazione cede elettroni;