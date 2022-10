Si abbottona sul petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si abbottona sul petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GILE

Significato/Curiosita : Si abbottona sul petto

Il gilet (termine francese, afi: /il/), in italiano gilè, è un tipo di maglione, completamente chiuso, senza maniche, che presenta scollature di vari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Si sfilacciano abbottona ndo; Maglia girocollo con abbottona tura davanti; Giacca da donna corta e priva di abbottona tura; Si sfilaccia abbottona ndo; Sidney che impersonò l ispetto re Tibbs al cinema; Scettico, sospetto so; Aspetto , sembianza; Torace, petto ;