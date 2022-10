Una riserva riutilizzabile di energia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una riserva riutilizzabile di energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : BATTERIA RICARICABILE

L'energia nucleare, o energia atomica, è l'energia liberata dalle reazioni nucleari e dal decadimento radioattivo sotto forma di energia elettromagnetica...

Una batteria ricaricabile (detta anche cella secondaria o accumulatore) è un dispositivo elettrochimico che, a differenza di una batteria primaria (pila)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

