Suffisso per radice - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : RIZA

Significato/Curiosita : Suffisso per radice

In linguistica il suffisso è un elemento che è posto alla fine di un tema o di una radice per formare una parola. esso può anche aggiungersi a una parola...

Ömer riza – calciatore turco riri riza – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indonesiano riza – protezione in metallo posta su di un'icona... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con suffisso; radice; Il suffisso latino usato per i comparativi; suffisso latino per comparativi; suffisso femminile da participio passato; suffisso per negozi; radice che si grattugia; radice tonica; Nobile radice familiare; La radice cubica di 27; Cerca nelle Definizioni