Fa stare a scuola... tutto il giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa stare a scuola... tutto il giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TEMPO PIENO

Significato/Curiosita : Fa stare a scuola... tutto il giorno

Ragazzino solitario, preso di mira dai bulli della scuola. la sua vita cambia il primo giorno di scuola, quando nella sua classe arriva una nuova alunna...

L'equivalente a tempo pieno (anche unità di lavoro o ula, in inglese: full-time equivalent o fte) è un metodo che viene usato frequentemente sia per misurare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

