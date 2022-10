Lo sono i muri rivestiti di uno strato di malta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i muri rivestiti di uno strato di malta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INTONACATI

Significato/Curiosita : Lo sono i muri rivestiti di uno strato di malta

Nome di "tor pignattara"). spesso la centina viene rivestita di uno strato di laterizi (in genere i mattoni detti "bessali") che restano collegati alla...

Pieni a vista sui prospetti esterni e intonacati su quelli interni. pilastri in muratura a mattoni pieni intonacati dividono le tre navate e colonne in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; muri; rivestiti; strato; malta; Lo sono i materiali come mattoni e il calcestruzzo; sono in mezzo alla tempia; Area dove i cani possono essere lasciati liberi e senza guinzaglio; Lo sono Usa e Cina; Sportivi da muri e schiacciate; Una W scritta sui muri ; Scrisse Splendore e morte di Joaquin muri eta; Serve per fare muri ; rivestiti con materiale isolante; rivestiti di malta; Magistrato che tentava di dirimere controversie; Magistrato inglese; Pulito, lustrato ; Dimostrato un po stanco; La malta gliati attrice teatrale fiorentina; La santa patrona di Catania e dell isola di malta ; La santa patrona di Catania e dell isola di malta ; malta edile che può essere magra o grassa; Cerca nelle Definizioni