Lo sono i materiali come mattoni e il calcestruzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i materiali come mattoni e il calcestruzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EDILIZI

Significato/Curiosita : Lo sono i materiali come mattoni e il calcestruzzo

il calcestruzzo (spesso abbreviato cls.) è un materiale da costruzione, conglomerato artificiale costituito da una miscela di legante, acqua e aggregati...

Tradizione costruttiva. l'"architettura tecnica" che analizza gli organismi edilizi, nei loro aspetti fondativi di natura costruttiva, funzionale, tipologica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

