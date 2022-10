Sindacato che tutela il personale della Polizia di Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sindacato che tutela il personale della Polizia di Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAP

Significato/Curiosita : Sindacato che tutela il personale della polizia di stato

La polizia di stato (fino al 1981 corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è un corpo di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di polizia...

sap se è una multinazionale europea per la produzione di software gestionale, una delle principali aziende al mondo nel settore degli erp e in generale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

