Quirinale... in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quirinale... in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELISEO

Significato/Curiosita : Quirinale... in francia

quirinale (anche noto in epoca sabauda come reggia del quirinale e sotto i papi come palazzo apostolico del quirinale o palazzo papale del quirinale)...

eliseo – nome proprio di persona italiano maschile eliseo – profeta ebraico eliseo – storico armeno eliseo – vescovo di mantova campi elisi – luogo dell'oltretomba... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

