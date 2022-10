Pianta usata per la preparazione di liquori e infusi medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta usata per la preparazione di liquori e infusi medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SAMBUCO NERO

Significato/Curiosita : Pianta usata per la preparazione di liquori e infusi medicinali

Presente nel sangue dopo il consumo di infusi a base di coca. non è documentata la dipendenza dal consumo di foglie di coca allo stato naturale, né si riscontrano...

Benefiche dei suoi fiori e delle sue bacche, il sambuco trova largo impiego nella fitoterapia. il sambuco è un arbusto legnoso e perenne, caducifoglie e...

