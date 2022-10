Pianta che può produrre datteri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta che può produrre datteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALMA

Significato/Curiosita : Pianta che puo produrre datteri

– se stai cercando il mollusco, vedi dattero di mare. il dattero è il frutto commestibile della palma da datteri (phoenix dactylifera). è un frutto carnoso...

palma, conosciuta anche come palma di maiorca (in catalano palma o ciutat de mallorca, in spagnolo palma de mallorca) è un comune spagnolo di 416 065 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con pianta; produrre; datteri; Il nome della compianta antropologa romana Magli; Nelle parole composte significa pianta ; Iniziali della compianta Vitti; pianta da cui si ricava uno stupefacente; Processi per produrre cliché; Soffiare l aria per produrre un suono; Incapaci di produrre ; Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta; Piantagione coi datteri ; C è quella da datteri ; Può essere datteri no; Dà datteri o grosse noci; Cerca nelle Definizioni