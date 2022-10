L oppositore nelle cause di beatificazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L oppositore nelle cause di beatificazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : AVVOCATO DEL DIAVOLO

Significato/Curiosita : L oppositore nelle cause di beatificazione

Fase diocesana del processo di beatificazione di giovanni paolo ii, consegnando le risultanze alla congregazione per le cause dei santi. tale atto è avvenuto...

All'espressione idiomatica "avvocato del diavolo" e il nome del personaggio interpretato da al pacino, john milton, è quello dell'autore del poema paradiso perduto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

