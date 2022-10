È occupato da persone che dormono in viaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È occupato da persone che dormono in viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : WAGON LIT

Significato/Curiosita : E occupato da persone che dormono in viaggio

Una carrozza letti, chiamata anche wagon-lits, è una carrozza ferroviaria concepita per il trasporto dei viaggiatori usufruenti dei veri letti, dotati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con occupato; persone; dormono; viaggio; Lo cerca il disoccupato ; Un terreno occupato da piante come l Arundo donax; Il tarlo del preoccupato ; Lo è un seggio non occupato ; Un gruppo di persone poco raccomandabili; Un passatempo per persone industriose; Raggruppamento o insieme di persone ; Insieme di persone che lavorano senza salario; Lavorano in città ma non vi dormono ; Canta dormono entrambi; dormono ... dove capita; Vigilante che fa servizio mentre tutti dormono ; Grande borsa da viaggio ; viaggio fotografico; Un viaggio ... con MSC o Costa; Periodo di riposo dal lavoro, spesso in viaggio ;