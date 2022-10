Gli attori che per importanza seguono i protagonisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli attori che per importanza seguono i protagonisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : COMPRIMARI

Significato/Curiosita : Gli attori che per importanza seguono i protagonisti

Spiritello porcello di tim burton, che gli regala fama planetaria, portandolo a ricoprire ruoli di maggior importanza in film come batman del 1989, pellicola...

Il comprimario è quell'artista che nel teatro, sia di prosa che musicale, e nei generi derivati come il cinema, riveste un ruolo che, pur non essendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con attori; importanza; seguono; protagonisti; Avviene in reattori e produce energia: __ nucleare; attori che fanno ridere; La fattori a con i gauchos; Fattori no per la consegna a domicilio; Di scarsa importanza ; Un minimo d importanza ; Seguace di una dottrina economica che dà molta importanza alle valute; L importanza di un danno; Le seguono i satelliti; Mi seguono in amicizia; seguono la loro squadra; Lo seguono le lancette della sveglia; protagonisti senza rivali; Lo sono i protagonisti del Signore delle mosche; protagonisti di epopee; Nome di uno dei protagonisti de Il nome della rosa; Cerca nelle Definizioni