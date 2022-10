È formata da cittadini in Corte d Assise - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formata da cittadini in Corte d Assise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : GIURIA POPOLARE

Significato/Curiosita : E formata da cittadini in corte d assise

Più gravi, costituito da magistrati di carriera e privati cittadini, questi ultimi scelti con determinati criteri e modalità. assise era originariamente...

Giurati o della giuria, in cui invece il giudice popolare funziona "a sé stante"; l'affiancamento del giudice togato a quello popolare, se da un lato accresce... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con formata; cittadini; corte; assise; Non informata dell accaduto; È formata da uccellini implumi; È formata dalla testa del femore; È formata da minuscoli granelli; I concittadini di san Benedetto; Mezzi pubblici cittadini ; I concittadini di san Francesco e santa Chiara; Concittadini della Deledda; corte si, garbati; Medici principali della corte pontificia; corte o nel mezzo; La corte ggia Nemorino; Difende in Corte d assise ; Corte d assise ; Gli avvocati che difendono in Corte d assise ; Un ambiente per la Corte d assise ; Cerca nelle Definizioni