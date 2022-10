Farmaco che agisce sulla circolazione del sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaco che agisce sulla circolazione del sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : VASODILATATORE

Significato/Curiosita : Farmaco che agisce sulla circolazione del sangue

Massima di sangue, la pressione del sangue cadrebbe bruscamente, perché la quantità totale di sangue non è sufficiente. pertanto, la circolazione è costituita...

Il lemma di dizionario «vasodilatatore» wikimedia commons contiene immagini o altri file su vasodilatatore (en) vasodilatatore, su enciclopedia britannica...

