Dirigono un impresa commerciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dirigono un impresa commerciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INSTITORI

Significato/Curiosita : Dirigono un impresa commerciale

Ferrovie che si dirigono a sud ed a nord. durante la stagione estiva, quando il lago saimaa ed il canale di saimaa sono navigabili, è possibile un collegamento...

Civile, l'institore è colui che ha la qualifica di dirigente preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. la figura dell'institore è normata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con dirigono; impresa; commerciale; Si dirigono tutti al centro; I calciatori li dirigono in porta; Li dirigono gli arbitri; Coloro che dirigono le scuole; impresa commerciale, azienda; Lavora per un impresa edile; Il crollo che fa fallire l impresa ; Forniscono i capitali necessari all impresa ; Impresa commerciale , azienda; Attività commerciale ; Ospita alle porte di Milano un recente ed esteso centro commerciale ; Esercizio commerciale da spiaggia; Cerca nelle Definizioni