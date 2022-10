Così Magellano, che le scopri nel 1521, chiamò le Marianne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così Magellano, che le scopri nel 1521, chiamò le Marianne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : ISOLE DEI LADRONI

Significato/Curiosita : Cosi magellano, che le scopri nel 1521, chiamo le marianne

Disambiguazione – "magellano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi magellano (disambigua). ferdinando magellano (in latino: ferdinandus...

Fu «la prima volta [in cui] le armi nazionali vinsero le compagnie di ladroni stranieri; l'italia si destò alla fine dal suo letargo, sicché da quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

