Ha come simbolo No - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : NOBELIO

Significato/Curiosita : Ha come simbolo no

Il simbolo numero o segno numero, — talvolta scritto in italiano come nº oppure n. — è usato in molte lingue per indicare la numerazione ordinale, in...

Vedi cozy bear. il nobelio è l'elemento chimico della tavola periodica che ha come simbolo no e come numero atomico il 102. il nobelio venne scoperto e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

